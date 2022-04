"Mask Singer". W końcu ujawniono, kto jest Prysznicem! Fani: "Od początku BYŁO WIADOMO"

Program Mask Singer nie spotkał się chyba z tak ciepłym przyjęciem widzów, na jakie liczyli producenci. Już od pierwszego odcinka na pierwszy plan wybijały się nie fantazyjne przebrania uczestników, a bardzo czerstwe żarty "detektywów" oraz prowadzącego. W budowaniu atmosfery nie pomagają też wyraźnie wymuszone reakcje publiczności w studio, której płaci się za to, by udawała, że bawi się świetnie. Widzowie również początkowo chłodno przyjęli nowy program, ale z odcinka na odcinek zaczęli obdarzać show większą sympatią, co przekłada się na dobrą oglądalność.