"MasterChef Junior". Jagoda Łaganowska ZWYCIĘŻCZYNIĄ 6. edycji programu!

Darek 40 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Jakbym miala taka corke jak Lena to by cale dnie w kacie na stala. Spoilt brat. Pewnie rodzice tacy sami. „Pani sama nie umiala tak ugotowac mimo ze jest pani kucharka”. Co to za odzywka dziecka do jurorki? „Nie znalam odpowiedzi ale probowalam ich zaczarowac moimi oczami. Moje oczy wszystkich czaruja”. Matko Bosko. Co ona ma za rodzicow 🤦‍♀️