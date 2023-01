Mata grozi w nowej piosence: "Chcę być prezydentem, pierwszym co ma tatuaże". Zagłosujecie?

Michał Matczak, czyli raper znany pod pseudonimem Mata, wypuścił w nocy nowy kawałek zatytułowany "Młody Paderewski", w którym rapuje między innymi o tym, że "chce zostać prezydentem, pierwszym co ma tatuaże". To nawiązanie do jego zeszłorocznej deklaracji - wówczas zapowiedział, że zamierza wystartować w wyborach na urząd prezydenta kraju w 2040 roku.