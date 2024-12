Mateusz Socha skromnie o zarobkach ze stand-upu w najlepszym miesiącu: "Z MILION BĘDZIE"

Mateusz Socha opowiedział o swoich zarobkach

O sukcesie Mateusza może świadczyć fakt, że jakiś czas temu zawitał on do wyjątkowo popularnego wśród gwiazd podcastu tworzonego przez Żurnalistę. Panowie ucięli sobie długą pogawędkę na rozmaite tematy. Ponieważ komik bardzo dużo występuje ze swoim programem, to pojawił się wątek jego zarobków. Jak można się domyślić, nie nalezą one do najniższych z uwagi na sporą liczbę występów.