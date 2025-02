Matka dziecka Elona Muska jest zła na miliardera za to, co robi z ich synem: "Sława to coś, na co trzeba wyrazić zgodę"

Grimes apeluje o niepublikowanie zdjęć jej syna

Claire Elise Boucher, znana jako Grimes, już niejednokrotnie pokazywała, że jej relacja z Elonem Muskiem po rozstaniu nie należy do łatwych. W serii wpisów na X oskarżała go o brak reakcji w sprawie problemów zdrowotnych jednego z trójki ich dzieci. Posty wokalistki zostały usunięte.

Niedawno właściciel Tesli postanowił zabrać ze sobą syna na jedną z licznych wizyt w Białym Domu. Chłopiec rozpraszał Donalda Trumpa, a nagranie z jego udziałem było szeroko udostępniane w mediach społecznościowych. Nie spodobało się to matce 4-letniego X Æ A-Xii, która była nieświadoma, że pojawi się on na wydarzeniu.

Grimes udzieliła też wywiadu magazynowi "Time", w którym podkreśla, że nie zgadza się na to, żeby wizerunek jej pociechy był rozpowszechniany w mediach. Równocześnie przyznaje, że jedyne, co może zrobić to publiczna prośba o to, by nie publikować zdjęć chłopca.