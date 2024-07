Matka dziecka Filipa Chajzera opublikowała WYMOWNY cytat. Nawiązała do afery z udziałem prezentera? (FOTO)

Iwona 21 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Zachowuje się bardzo dziwnie . Wywnętrza sie , opowiada o swoim nałogu narkotykowym .Po co to robi .Chce wzbudzić litość , i chce aby o nim było glosno. Nieważne co mówibyle mówili . Naprawdę nie ma wstydu ,jest bardzo pokręcony. Jest dorosły ,wiec jego rodzice nie pomogą mu jesli on tego nie chce ,wiec koło sie zamyka . Skusiły go duże pieniądze .