Matka Eweliny Ślotały ujawnia przyczynę śmierci córki

17 grudnia media obiegła niezwykle smutna informacja. W wieku 35 lat zmarła Ewelina Ślotała - autorka publikacji, takich jak "Żony Konstancina" i "Kochanki Konstancina" . Jej matka zdradziła Pudelkowi, co było przyczyną śmierci pisarki.

Znana jest przyczyna śmierci Eweliny Ślotały

Moja córka była w depresji. Miała stany lękowe, brała dużo leków i leczyła się u dwóch terapeutów. Nie pomogli. Ewelina jeszcze teraz pracowała u mnie w domu. Pisała następną książę - "Mężczyźni Konstancina". Robiła notatki, była w depresji, więc robiła to u mnie - zaczęła pani Wanda.

Dostała krwotoku wewnętrznego i to była przyczyna śmierci. Jej serce nie dało rady i stanęło. Był krwotok, przyjechało pogotowie - ona leżała z wewnętrznym krwotokiem. Gdy przyjechało pogotowie, to nie dawała żadnych znaków życia. W szpitalu została podpięta pod wszystkie maszyny. One pracowały, ale serce było bardzo uszkodzone przez krwotok - wytłumaczyła w rozmowie mama Ślotały.