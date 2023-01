Matka Patryka Kalskiego rozpacza nad śmiercią syna: "Był szczery i widział prawdę. Czy musiał zapłacić za to NAJWYŻSZĄ CENĘ?

waw 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pod Warszawą we wsi Dawidy policjanci rozb !li swój radiowóz. "Krewni" tych z Trójmiasta? Bo pojechali do późnej, nocnej interwencji, że się gdzieś pali podobno. Pożar okazał się ogniskiem. I następnie wioząc dwie "ogniskowiczki", nastolatki, rozbili radiowóz, wszystkie 4 osoby ranne. I gdzie je wieźli, na komendę? Już to widzę... A może do domciu? No to chyba swojego, że żona na noc w pracy. Pewnie z iluś uczestników wygarnęli sobie te dwie. Jakoś nie wierzę, że one to ognisko paliły same. I pewnie wieźli je w ustronne miejsce. A nie do "policyjnej izby dziecka". Te Dawidy to między Raszynem a Piasecznem. Nie ma tam Zatoki Sztuki, musi wystarczyć ognisko gdzieś "w terenie".