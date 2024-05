Matka sześcioraczków świętowała ich 20. urodziny. STRACIŁA kontakt z jednym z synów. "Nie mieliśmy dobrych relacji"

Kontekst pros... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety brak kluczowych informacji. Kate rozwiodla sie z mezem kiedy zaczal odmawiac wystepow przed kamera. Przez lata przedstawiala go jako nieodpowiedzialnego rodzica ktory porzucil rodzine pomimo widocznych sklonnosci do dyktatury (pelno jest nagran gdzie miesza go z blotem bo np 'denerwujaco oddycha'). Okazalo sie ze chcial odsunac dzieci od bycia 'gwiazdami' reality show a Kate podpisala juz umowe gdzie dzieci byly kluczowym wabikiem na reklamodawcow. Problemy z synem byly takie same- byl typowym nastolatkiem, zaczely pojawiac sie sygnaly ze moze miec ADHD. Stal sie potencjalnym zagrozeniem dla idealnego obrazu rodziny ale kontrakt mowil jasno ze albo wszystkie dzieci w show albo mowimy pa pa. Wiec Kate znalazla wyjscie- wyslanie go do osrodka z przyczyn 'medycznych'. On wcale nie byl w stanie wymagajacym osrodka zamknietego, przez kilka lat nie dostal zadnej diagnozy (!). Udalo mu sie wyslac po kryjomu list do ojca ktory zaczal walke o uwolnienie go. Jedna z jego siostr nie mogla zniesc wyssanych z palca historii o tym jakim ciezarem byl brat i w koncu dojrzala na tyle by tez odejsc do ojca. Wywiady z ojcem tych dzieci sa okropne, latami walczyl o prywatnosc dzieci.