Matka Tomasza Komendy UDERZA w rodziców zamordowanej 15-latki: "To jest też ICH WINA"

Gogogo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla mnie w tym momencie ta kobieta zaprezentowała dno. Jej syn niewiadomo czy tak naprawdę jest niewinny, ciężko po tylu latach o prawdę. W każdym razie, jak można oceniać rodziców czy dziewczynę, na zasadzie po co tam szła. Ludzie ! Czy to usprawiedliwia gwałt i zabójstwo ? A gdyby miała 18 lat to by wtedy dziewczyna i rodzice byli usprawiedliwieni i dopiero wtedy byłaby wina sprawców, czy tez nie ? A może wtedy byłaby retoryka, za krótka sukienka, za bardzo się upiła itp? Nic nie usprawiedliwia gwałtu i zabójstwa ! Jak tak można ! Widząc co ta pani mówi, mam wątpliwości co to są za ludzie, jeśli ona tak wychowała syna, ze winna jest dziewczyna bo po co się pchała, to może syn właśnie zgwałcił. Skoro mama tak tłumaczy gwałt i oskarża nie tych co trzeba, to może tak mu wpoiła ze to nie wina faceta tylko kobiet. Dla mnie on wcale niewinny może nie być