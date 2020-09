Rodzice zamordowanej Małgosi nie wierzą w niewinność Tomasza Komendy: "WON!"

W tym tygodniu we wrocławskim sądzie zakończył się proces Ireneusza M. oraz Norberta B. - oskarżonych w sprawie zabójstwa Małgorzaty K. We wtorek mężczyźni oraz ich pełnomocnicy wygłosili mowy końcowe. Podczas rozprawy byli również obecni rodzice nieżyjącej dziewczyny, którzy postanowili otwarcie zamanifestować swoje niezadowolenie z uniewinnienia Tomasza Komendy.

Sąd ostateczny i definitywny. To Małgosia zgwałciła i zamordowała aktora Tomasza Komendę. Oskarżeni Basiura i M., i inni oszuści do zamknięcia w sejfie. Wszyscy Polacy to wielka... - można było przeczytać na kolejnej z tablic.

Matka zamordowanej dziewczyny przyznała, że z pełnym przekonaniem wierzy dowodom, na podstawie których Komenda trafił za kratki - w tym m.in. odciskowi szczęki, który przed laty został uznany za należący właśnie do mężczyzny. Dziś biegli twierdzą jednak, że w rzeczywistości odcisk mógł równie dobrze należeć do osoby o podobnym zgryzie.

Chciałbym się zwrócić do ojca ofiary, że jeżeli jeszcze raz będzie mnie oczerniał i mówił, że to ja jestem prawdziwym sprawcą, który skrzywdził ich córkę, to spotkamy się na drodze sądowej. Ostrzegam po raz ostatni, że jeszcze raz zobaczę jakieś wpisy. Bardzo panu współczuję, ale to nie ja skrzywdziłem pana córkę - podkreślał.