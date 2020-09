Tomasz Komenda zaręczył się. Swoją przyszłą żonę poznał na portalu randkowym

gość 43 min. temu zgłoś do moderacji 95 1 Odpowiedz

A może to i dobrze dziewczyna też ma swoją, niełatwą przeszłość? Myślę że syta i dopieszczona przez życie by go nie zrozumiała... Komenda wygląda na naprawdę poczciwego i uczuciowego faceta, ale na pewno jakieś swoje demony z tego więzienia wyniósł. I szczerze zrozumieć może go tylko osoba, która sama borykała się z przeciwnościami losu i teraz próbuje swoje życie odbudowa od nowa, jak on. Trudne przeżycia łączą ludzi- można się wygadać, wypłakać i przede wszystkim uzyskać zrozumienie ze strony drugiej połówki.