Rozgoryczony Tomasz Komenda GROZI ojcu zamordowanej Małgosi Kwiatkowskiej: "JESZCZE RAZ I SPOTKAMY SIĘ W SĄDZIE"

To jest niewyobrażalna tragedia dwóch rodzin, dwóch rodzin i każdego z ich członków osobno. Rodzicom ofiary drugi raz zawalił się świat, nie usprawiedliwiam ich ale rozumiem... Tak jak rozumiem pana Komendę,który niewyobrażalny dla nikogo koszmar chce w końcu zostawić za sobą. Rodzicami targa ogromny żal,złość, przez 18 lat myśleli,że morderca ponosi zasłużoną karę, a tu nagle takie coś. Niestety, ale ich już nic nie przekona do tego,że to nie Komenda. Jeżeli dodać do tego być może targanie ich sumień wyrzutami,że gdyby nie zgodzili się puścić córki na tę imprezę,to być może by żyła... Tak skumulowane uczucia to jest mieszanka wybuchowa. I obawiam się,że to się nie skończy i bez dobrego adwokata oni faceta zaszczują publicznie.