Matylda Damięcka spisała już TESTAMENT i zaplanowała SWÓJ POGRZEB! "To będzie impreza. Pozwalam tańczyć"

Marta 58 min. temu

moim zdaniem bardzo dojrzale podejscie. moj dziadek odszedl bez sporzadzania testamentu. teraz cala rodzina sie do siebie nie odzywa, wszyscy sa skloceni, bo trwa wojna o majatek. gdyby wszystko sam rozdzielil, to by nie bylo awantur.