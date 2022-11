Mąż Katarzyny Skrzyneckiej pomstuje na krytyków jej figury: "Nie rozumiem tej PATOLOGII"

Ania 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Teraz Choda jak Paulinka powinna dostać szału, bo to „patologia” jest na pewno do niej 🤣 Może dostanie, bo wszystko bierze do siebie, państwo podobno ją ZMUSZA do posiadania dzieci. Jakby powiedziała, że do płacenia absurdalnych podatków to owszem, tak jest, ale do posiadania dzieci nikt nikogo nie zmusza, ktoś sobie może co najwyżej pogadać do pewnej swych decyzji osoby jak do ściany.