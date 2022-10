Marcin Łopucki diagnozuje ciągłe emocje wokół sylwetki Katarzyny Skrzyneckiej: "Piętnuje się osoby, które nie są SUPER SZCZUPŁE"

Marcin Łopucki bierze w obronę Katarzynę Skrzynecką

Jeszcze niedawno na instagramowym profilu Katarzyny Skrzyneckiej roiło się od komentarzy, w których oskarżano ją o majstrowanie przy zdjęciach i stosowanie filtrów. Aktorka regularnie temu zaprzecza i zapewnia, że nie używa programów graficznych do obróbki zdjęć, bo po prostu nie umie się nimi posługiwać. To jednak nie przeszkadza krytykom, którzy piszą, że "na siłę chce być chuda" .

Do tej pory w dyskusji na temat sylwetki Kasi nie brał udziału jej mąż, Marcin Łopucki , który raczej nie przywykł do angażowania się w internetowe przepychanki. Tym razem zrobił jednak wyjątek i w rozmowie z portalem Jastrząb Post odniósł się do wywieranej na jego żonę presji.

Marcin Łopucki diagnozuje emocje wokół figury żony. "To choroba XXI wieku"

Następnie przeszedł do sedna i przyznaje, że dzisiejszy świat zbyt mocno bazuje na wyglądzie, czym on osobiście gardzi. Jego zdaniem małżonka padła ofiarą piętnowania przez osoby, które szczupłą sylwetkę stawiają na pierwszym miejscu w hierarchii wartości.

Trzeba sobie uświadomić, że dzisiaj świat stanął na głowie i przerzucił cały system wartości na to, jak wyglądamy. To jest choroba XXI wieku. Nie starajmy się tego ukrywać, że piętnuje się osoby, które nie są super szczupłe fit, bo przecież to jest najważniejsze w życiu. Nie mamy pracować, mamy trenować. Wszyscy inni są niepotrzebni w życiu, na to wychodzi. Trzeba przetrzeć oczy i racjonalnie podejść do życia, że świat nie kręci się tylko na sylwetce - skarcił internetowych krzykaczy.