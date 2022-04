Megan Fox kupiła synom książki autorstwa transpłciowych dzieci: "Chcę, aby wiedzieli, że chłopcy też mogą nosić sukienki"

Choć synowie Megan są jeszcze dziećmi, to już zdążyli znaleźć się na celowniku okrutnych komentarzy ze strony internautów. Spora część społeczeństwa nadal nie potrafi najwyraźniej zaakceptować faktu, że ludzie - w tym też dzieci - mogą bawić się swoim wizerunkiem i czerpać przyjemność z ubrań, nie zwracając uwagi na przypisywane im metki. Dla właśnie takich osób widok chłopca w sukience jest czymś przerażającym, gdy w rzeczywistości świadczy jedynie o tym, że mały miał ogromne szczęście urodzić się w rodzinie, która go w pełni akceptuje . Niestety nie każdy może na to liczyć.

Kupiłam sporo książek, które zajmują się tą tematyką, całym spektrum. Niektóre z tych książek były napisane przez transpłciowe dzieci. Niektóre są tylko o tym, że możesz być chłopcem i nosić sukienki. Możesz wyrażać siebie poprzez ubiór, jak tylko masz na to ochotę. I to absolutnie nie musi mieć nic wspólnego z orientacją seksualną. Wdrożyłam to do ich codzienności, już kiedy byli bardzo mali, aby żaden z nich nie czuł się "inaczej" czy "dziwnie" na tle pozostałych.