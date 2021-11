Meghan Markle grozi WIĘZIENIE? Żona Harry'ego skłamała przed sądem

Na początku 2021 roku Meghan Markle i Harry wygrali w sądzie proces przeciwko "Mail on Sunday" , który ujawnił korespondencję byłej księżnej z jej ojcem. Okazuje się jednak, że dla wydawcy, Associated Newspapers Limited, sprawa nie jest skończona. W sądzie powołano kolejnego świadka, którego zeznania pogrążyły 40-latkę.

Jason Knauf, który miał kiedyś przyjaźnić się z Meghan Markle, zeznał, że księżna specjalnie napisała odręczny list do ojca, z którym nie jest w najlepszych stosunkach, po to, by w razie upublicznienia, chwytał za serce. Jak podaje "New Idea" okazało się, że zarówno Meghan, jak i Harry, pomagali w procesie tworzenia ich biografii "Finding Freedom".