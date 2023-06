Meghan Markle lata temu sprawiła samej sobie prezent za 25 tysięcy! Teraz dostanie go Lilibet?

hmmm 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Drogie zegarki często wiążą się z brudnymi interesami. Używane bywają droższe niż takie ze sklepu, bo wielu ludzi ma milion zarobiony na narkotykach, czy przemycie, np. broni, papierosów, jeszcze gorzej jeśli z handlu ludźmi. Później takie 50-tysięcy zarobione nielegalnie wydaje kupując używany zegarek od kogoś takiego jak Meghan, co sobie legalnie zarobiła w serialu i mogła pójść normalnie kupić zegarek w sklepie. Może można to drożej odsprzedać, ale kupcy to niekoniecznie kolekcjonerzy. Można przez taki handel mieć kontakt z bandziorami. Dobrze jeszcze jak zapłacą i sobie pójdą, bo mogą nieść ze sobą dodatkowe problemy. Po sprzedawcy może ślad zaginąć. Wiele lat temu był taki człowiek co jeździł po Polsce i handlował. Zabili go i zabrali bez płacenia, to co ze sobą woził. Do teraz szukają kto to zrobił.