Meghan Markle OBURZYŁA SIĘ na Mariah Carey za nazwanie jej "DIWĄ": "ZMROZIŁO MNIE"

Amanda 10 min. temu

Ok, nie słuchałam podcastu (Megan nie jest kimś kogo chciałabym słuchać, była wystarczająco wkurzająca w the Suits) ale artykuł dotyczy raczej tego co było PO podcaście, że poczuła się obrażona. To raczej niezręczne w stosunku do zaproszonego gościa choć nie da się zaprzeczyć, że teraz słuchalność podcastu wystrzeliła w kosmos