Meghan Markle OSZUKAŁA SĄD? Napisała "prywatny" list do ojca z pomocą SZTABU rodziny królewskiej

Gość 58 min. temu

Kolejna wersja wydarzeń? Kłamstwo goni kłamstwo to wie każdy kto miał do doświadczenie z narcyzem. Prawda w ich przypadku nie istnieje. Najbliższe prawdzie jaką uzyskasz od narcyza to jego mocna przeróbka wydarzeń, która robi z niego skrzywdzoną, Bogu winną ofiarę lub herosa ew. dobroczyńcę dla mas. Innej możliwości nie ma. Narcyz nie jest winny nigdy. Tylko czekać aż wyśle do boju "latające małpy". Latające małpy to określenie dla osób, które są zmanipulowane przez narcyza. Wykonują one dla niego brudną robotę, która służy najczęściej do osaczania i nękania celu. Tyle, że w tym przypadku trafiła kosa na kamień.