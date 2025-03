Meghan Markle pokazała zdjęcie księcia Harry'ego Z LILIBET!

Meghan jest daleko za gwiazdkami, które twierdziły że ochrona prywatności, żadnych zdjęć, a dziś wszyscy wiedzą jak ich dzieci wyglądają bo sesje, sami publikują itd. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i przekroczy tą linię, sama opublikuje ich zdjęcia. Dzieci są jej biletem do wszystkiego. Będzie rywalizować o zainteresowanie jej dziećmi, odciągać od dzieci Kate. O co zakład że pierwsze zdjęcia będą pojawiać się w okolicy urodzin małych książąt Walii? 😜 Temat RF nie będzie wiecznie trwać, nie mieszkała tam wystarczająco długo, żeby kręcić na nich aferę całe życie. A tylko to jej wychodzi celująco. Społecznik z niej żaden. Aktorka? Jednej serialowej roli, i to dzięki ówczesnemu mężowi. Powerfull woman? Raczej nie 😜 To że kocha być w centrum to już wszyscy wiedzą. Że ma wielkie ego też. Długo jednak nie utrzyma się na fali zainteresowania programem o gotowaniu, opinie są raczej na nie, zapowiada drugi sezon- jeśli będzie miał widownię to na zasadzie: co ona tam jeszcze pokaże żeby sobą zainteresować. Dzieci. Karta przetargowa, złoty bilet wstępu. Coraz więcej pokazuje. To kwestia czasu 😜