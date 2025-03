Przyrodni brat Meghan Markle MIAŻDŻY jej kulinarne show i zarzuca kłamstwa: "Nie byliśmy biedni. To kolejna z jej bajek"

Do grona krytykantów nowego programu Meghan Markle dołączył jej przyrodni brat. To nie pierwszy raz, gdy Thomas Markle Jr. wbił publicznie szpilę księżnej Sussexu. Przed jej "królewskim ślubem" wysłał bowiem list do Harry'ego, ostrzegając go przed małżeństwem z Meghan. W 2021 r. wziął udział w australijskiej edycji "Big Brother VIP", gdzie również wypowiadał się niepochlebnie na temat przyrodniej siostry.