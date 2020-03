Meghan Markle spotka się z Kate Middleton na uroczystej mszy. Utną sobie pogawędkę?

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce panie będą miały okazję do spotkania. Już za kilka dni Meghan po raz pierwszy od czasu wyprowadzki do Kanady zawita do Zjednoczonego Królestwa. Była księżna tym samym dołączy do swojego męża, który już od kilku dni wywiązuje się z obowiązków w ojczyźnie.