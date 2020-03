Meghan nie zabierze Archiego do babci w odwiedziny: "Królowa jest strasznie smutna"

Ola 42 min. temu zgłoś do moderacji 26 21 Odpowiedz

Tak hejtujecie bez pomyślenia o innej sprawie. A może nie chce zabierać synka w rąk długi lot... Może leci na 3 dni i taki lot dla Maluszka to nie kaszka z mleczkiem.... Ciekawe ilu z was targało by swoje niemowleta przez pół swiata bo ktoś ma kaprys że chciałby wnuka zobaczyć.... Ludzie trochę zrozumienia.... Tym bardziej że pełno chorób teraz.... Ja uważam że dovrze zrobiła.