Meghan Markle i książę Harry mogą zarobić ponad 400 TYSIĘCY ZŁOTYCH na... jednym poście na Instagramie!

Choć wszystko wskazuje na to, że Meghan i Harry nie będą już czerpać profitów ze swojego przydomku, na pewno nie zbiednieją. Jak informuje The Sun, według platformy analitycznej Inzpire Me, w ciągu ostatniego miesiąca wartość instagramowego konta Meghan i Harry'ego - "Sussex Royal" znacznie wzrosła. Buńczuczna książęca para, która już w marcu całkowicie uniezależnieni się od monarchii, może obecnie za jeden post opublikowany na instagramowym profilu zarobić ponad… 400 tysięcy złotych. Okazuje się, że to dwa razy więcej, ile warte są publikacje Kate Middleton i księcia Williama.