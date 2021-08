Meghan Markle postawiła na swoim. Odcięła Harry'emu możliwość powrotu do ojczyzny!

Marianna 9 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Mnie też zdarzyło się w życiu tak, że mąż nie polubił mojej mamy. Ona nie ma łatwiego charakteru, to fakt. Ale mieszkaliśmy bardzo daleko i wydawało się, że to nie problem. Właśnie się rozstajemy. Z czasem mąż zaczął mieć problem z innymi moimi bliskimi, robił problemy na święta, oscentacyjnie nie przychodził do rodziców nWet jak ja tam bylam. Potrafił czekać przed blokiem... no i w końcu powiedziałam dość, bo nie da się tak żyć. Harry też ucieknie. Megan jest toksyczna. Myślę, że wyszła za Harrego dla sławy, ale tylko skonfliktowała rodzinę. To się musi źle skończyć