Meksyk, Tajlandia i Hiszpania to drugi dom dla wielu polskich celebrytów. Zobaczcie zagraniczne posiadłości gwiazd! (ZDJĘCIA)

Uśmiana 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Majda owa inwestuje w Tajlandii? No teraz się ubawiłam. Ma tam willę??.? Chyba z piasku. Tam nie może obcy domów kupować, to po pierwsze, po drugie, to nie stać jej (bankrutka). Naprawdę ludzie wierzą w te bzdury?