Mel C zamiast w TVP zaśpiewa na Sylwestra w INNEJ STACJI! Cios w samo serce?

Tymczasem okazuje się, że fani Mel C , którzy wyczekiwali, aby powitać z nią Nowy Rok, nie będą musieli obejść się smakiem. Otóż wokalistka znana z popularnej grupy Spice Girls ma wystąpić jako gość sylwestrowego programu w brytyjskiej telewizji BBC One .

Co ciekawe, o tym, że Mel C zaśpiewa w sylwestrowym programie BBC, wiadomo było już od dawna, zanim jeszcze do mediów przekazano wiadomość o udziale piosenkarki w Sylwestrze Marzeń. Ostrzegamy jednak wszystkich, którzy chcieliby już węszyć tu jakiś spisek. Występ Mel C, podobnie zresztą jak cały program, został nagrany 7 grudnia w Londynie. Emisja zaplanowana jest na najbliższą sobotę na godzinę 23:30.