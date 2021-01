Metamorfoza Demi Moore: tak przez lata EWOLUOWAŁA JEJ TWARZ... Jest lepiej? (ZDJĘCIA)

Podczas środowego pokazu w Paryżu Demi Moore zaserwowała światu nowe lico, które podzieliło fanów. "Co się stało z jej policzkami?" - zastanawia się duża część skonsternowanych internautów. Przypomina jeszcze dawną siebie?

W środę uwagę mediów przykuła metamorfoza, którą zafundowała swojej twarzy Demi Moore. Podczas paryskiego pokazu Fendi sprawdzająca się w roli modelki 58-latka zaprezentowała światu odmienioną twarz, co do której nie do końca wiadomo, czy jest wynikiem zabiegu "upiększającego" czy wyjątkowo niekorzystnego makijażu…