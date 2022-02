Michael Madsen ARESZTOWANY po wtargnięciu na cudzą posesję! Jego syn niedawno ODEBRAŁ SOBIE ŻYCIE

Nie widziałem żadnych znamion depresji. To tak tragiczne i smutne. Staram się to wszystko pozbierać do kupy. Zrozumieć, jak do tego doszło. (...) Miał wyzwania takie jak wszyscy jego rówieśnicy, jeśli chodzi o finanse, ale chciał założyć rodzinę. Z optymizmem wyglądał swojej przyszłości, więc to w głowie się nie mieści. Nie potrafię tego zrozumieć - mówił załamany Michael Madsen.