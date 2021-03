Michał Figurski zaszczepił się na koronawirusa: "Ze specjalną dedykacją dla VIOLI, TOMASZA I EDYTY"

Nie sposób nie zauważyć, że pandemia koronawirusa podzieliła polski show biznes. Oprócz celebrytów regularnie zachęcających fanów od przestrzegania obostrzeń, na rodzimym podwórku wykształciła się również grupa koronasceptyków, do której dołączyli m.in. Viola Kołakowska, Edyta Górniak czy Ivan Komarenko.

Od kilku miesięcy w Polsce trwają szczepienia przeciw COVID-19. Cały proces już od samego początku odbił się w mediach szerokim echem - głównie przez grupę artystów, którzy zaszczepili się poza kolejką. Do tej pory wielu polskich celebrytów publicznie promowało szczepionki na koronawirusa, zapowiadając, że gdy przyjdzie nich czas, zgłoszą się do przychodni. Niedawno do grona zaszczepionych dołączył np. Lech Wałęsa.