Michał i Aleksandra Żebrowscy świętują KRYSZTAŁOWĄ rocznicę ślubu. Tak wyglądali 15 lat temu. "USIDLONY WIEDŹMIN" (FOTO)

Aleksandra i Michał Żebrowscy, choć nie udzielają zbyt wielu wywiadów i nie bywają na salonach, publikują w sieci wiele prywatnych kadrów, zapraszając internautów do swojego domowego zacisza. Ba, celebrytka jest nawet często krytykowana za to, że w zbyt nachalny sposób pokazuje codzienność, publikując - a to zdjęcie na sedesie, a to kadry, jak jej córka liże szyby podczas podróży pociągiem.