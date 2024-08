Michał Kassin stał się ofiarą internetowego HEJTU po swoim coming oucie. Reaguje: "Orientacja seksualna jest wytworem natury"

Michał Kassin okazał się jednym z największych odkryć tegorocznej wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wszechstronnie uzdolniony choreograf w brawurowym stylu poprowadził Roksanę Węgiel do finału, w którym ostatecznie uplasowali się na drugim miejscu. Owocna współpraca na parkiecie przerodziła się w prawdziwą przyjaźń.

Dołączenie do obsady telewizyjnego show okazało się przełomem również w życiu uczuciowym 31-latka. Podczas wspólnych prac Kassin wyraźnie zbliżył się do instruktora tańca współczesnego, Jakuba Pursy . Tuż po finałowym odcinku panowie potwierdzili, że od jakiegoś czasu tworzą parę .

Michał Kassin w ogniu krytyki internautów

Zdobycie się na tak osobiste wyznanie wciąż uchodzi w naszym kraju za akt odwagi. Tancerz uczynił to jednak dla swojego świętego spokoju, jasno deklarując, że "życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze". Nie wszyscy jednak podzielają jego optymizm.

Opamiętaj się człowieku. Pomódl się o rozum; Do odstrzału; Stop patologii; Pod ścianę i do rozstrzelania; Najważniejsze, że się nie rozmnożą - to jedynie niewielki odsetek wiadomości zalewających jego instagramowy profil.