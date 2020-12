Michał Koterski świętuje SZEŚĆ LAT w trzeźwości: "Najlepsze lata mojego życia"

Grudzień to najważniejszy miesiąc w moim życiu - zaczął Koterski. Narodziłem się w nim dwa razy. 29.12.1979 przyszedłem na świat, a dokładnie dwa tygodnie temu narodziłem się na nowo. 4.12.1979 minęło mi 6 lat bez alkoholu i bez żadnych środków zmieniających świadomość. Z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że to było najlepsze 6 lat w moim życiu, pod każdym względem. Zarówno duchowym, prywatnym, jak i zawodowym. Cuda się zdarzają. Dziękuję Bogu, że w końcu po tylu latach ciężkiego uzależnienia wyrwałem się ze szponów nałogu (diabła w czystej postaci). Polubiłem siebie, a nawet czasami pokochałem, dzięki czemu mogłem polubić i pokochać innych. Dziękuję temu u góry za wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, za wszystkie porażki i przeciwności, które uświadomiły i nauczyły, co tak naprawdę w życiu jest ważne, i za wszystkie sukcesy, dzięki którym mogłem doznać cudownego smaku prawdziwego życia.