Michał Koterski z nadzieją o Marceli Leszczak. "Jest wspaniałą osobą. Mam nadzieję, że potem się nie zepsuje"

Ja mam to szczęście na razie, że Marcela, moja była partnerka, mama Frysia, jest taką wspaniałą osobą. Mam nadzieję, że potem się nie zepsuje. Gdy byliśmy razem, to może nawet nie rozumiała, bo np. jak robiłem Gierka i przygotowywałem się do roli, i powiedziałem jej: "Słuchaj, muszę się wyprowadzić, żeby stać się tym Gierkiem, żeby wejść w pełni w tę rolę, rozumiesz to?", a ona mówiła: "Nie rozumiem, ale jak się kogoś kocha, to się robi dla niego coś, czego się nie rozumie" - zdradził aktor.