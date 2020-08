Michał Paszczyk PRZEPRASZA za zdjęcie z plażowiczką w tle: "Wrzuciłem je, nie myśląc o konsekwencjach"

W czwartek głośno zrobiło się o Michale Paszczyku, komiku z kabaretu Paranienormalni, który opublikował na Instagramie selfie z wakacji z przypadkową plażowiczką w tle. Kobieta o pełnych kształtach ubrana w bikini stała się obiektem drwin jego fanów. On sam podpisał fotografię słowami: "Piękne widoki - aż żal wyjeżdżać".

Post Paszczyka wywołał burzę w internecie. W komentarzach zwracano uwagę, że był dalece niestosowny, a nawet pojawiały się głosy, że plażowiczka powinna pozwać komika. Paszczyk chyba zrozumiał swój błąd, bo nagrał filmik z przeprosinami. Jednocześnie ujawnił, że zalała go fala hejtu.

W związku z artykułem na Pudelku, chciałbym złożyć pewnego rodzaju oświadczenie, ale wypowiadam się nie do tych z Państwa, którzy życzą mi szybkiej śmierci i nie do tych, którzy życzą mi, żebym zdechł w boleściach, a na pewno nie do pana Macieja (...), który życzy mojej rodzinie białaczki. Nie zwracam się też do tych osób, które w komentarzach odnosiły się do mojej fizyczności, czyli że brzydki jak kupa, uzębienie już nie pamiętam jakie, że mam ciało brzydsze niż ciało tej kobiety, że mam ryj jak gó*no itd.

Zwracam się do tych z Państwa, którzy poczuli się urażeni moim postem. Niestety kompletnie nieprzemyślanym. Po prostu zrobiłem selfie na plaży, wrzuciłem je, nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc nawet o tej pani, która stała w tle - oczywiście powinienem był to zrobić. Po prostu wrzuciłem.

Nie miałem zamiaru naigrywać się z otyłych osób, zwłaszcza że sam do najszczuplejszych nie należę. Na pewno Państwa uraziłem tym. Przepraszam. Będę przemyśliwał bardziej posty, które wrzucam na Facebooka, Instagrama. Będę uważał na słowa, które zamieszczam pod zdjęciami, bo jednak o jedno słowo za dużo to jest o jeden most za daleko - powiedział.

Reakcje internautów na przeprosiny Michała są mieszane. Jedni uważają, że to dobrze, że przyznał się do błędu. Inni sądzą, że od początku miał na celu wyśmiać kobietę, a "teraz się usprawiedliwia". Jeszcze inni twierdzą, że nie ma za co przepraszać. Wielu zwraca natomiast uwagę, że nie zasłużył na taki hejt.

Chcemy jasno podkreślić, że stanowczo sprzeciwiamy się hejtowi, który spłynął na komika. Jego zachowanie było niewłaściwe, ale zachowanie tych, którzy - jak twierdzi - życzą śmierci jemu i jego rodzinie, jest niedopuszczalne.

Wybrnął z tego z twarzą?