Michał Szpak oddał hołd Freddiemu Mercury'emu, wykonując największe przeboje legendarnego artysty (ZDJĘCIA)

Michał Szpak zaskoczył przechodniów, którzy w niedzielę postanowili wybrać się na spacer po krakowski rynku. Z okazji 75. urodzin nieżyjącego już Freddiego Mercury'ego, wokalista wykonał kilka najpopularniejszych utworów grupy Queen. W repertuarze znalazł się między innymi hit "We will rock you" oraz kultowe "Bohemian Rhapsody".