Michał Szpak składa wielkanocne życzenia, wyginając się W MAJTKACH na balkonie. Fani pytają: "PO CO?" (FOTO)

Jak ja bym chciała być sąsiadką z naprzeciwka; Ale forma; Niczym primabalerina; (...) Ciała to można Ci pozazdrościć; (...) No jest na co popatrzeć. Pięknie wyglądasz. Gratuluję wytrwałości i ogromu pracy, jaki w to włożyłeś, żeby zadbać o siebie i swoje ciało; Człowieku, no normalnie kocham Cię, za ten dystans do siebie - chwalili artystę internauci.