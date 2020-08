"Powściągliwy" Michał Wiśniewski sceptycznie o duecie Edyty i Zenka: "On ma się świetnie BEZ NIEJ"

gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Takie malizny jak Zenek są bardziej opłacalne dla wytwórni muzycznych, jego "hity" pisane są na kolanie w jeden wieczór, nie niosą za sobą żadnej wartości, można je wykorzystać na weselu, koncercie czy w reklamie wędlin. A to wszystko przynosi pieniądze. Im mniej roboty tym w lepiej, jedna piosenka za drugą, proste w brzmieniu i proste w użyciu. Już nie wspomnę o tym że Martyniuk nie przykłada żadnej wagi do estetyki wykonania swojego utworu, to rzemieślnik a nie artysta. Bo prawdziwi artyści nie dość że bardzo wrażliwi to jeszcze mocno krytyczni co do swojej twórczości i to dotyczy nie tylko piosenkarzy ale też malarzy czy pisarzy. Praca z nimi jest dłuższa i trudniejsza a dziś nikt nie ma na to czasu. Muzyka to produkt który ma szybko powstać i szybko się sprzedać.