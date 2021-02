Michał Wiśniewski tłumaczy się z nadawania dzieciom ORYGINALNYCH imion: "Przecież JESTEŚMY W EUROPIE"

Gabi 21 min. temu zgłoś do moderacji 8 6 Odpowiedz

Ja do imion nic nie mam, chociaż muszę przyznać, że cieszę się, że zanikają już Grażyny, Mariole, Bożeny, Marzeny, Danki, imiona z pokolenia moich rodziców bo to była jakaś pomyłka tego pokolenia... nie mam nic przeciwko temu, że wracają Marysie, Zosie, Helenki i Janinki, Basię, Antoninki bo przynajmniej brzmią jakoś szlachetnie, za to Zanetki, Wioletki, Marleny out...