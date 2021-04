Michał Wójcik kupił LUKSUSOWY APARTAMENT?! Wpis ZNIKNĄŁ Z SIECI przez... hejt

Teraz okazuje się, że postać Wójcika znów znalazła się na językach. W tym miejscu warto przypomnieć, że rok temu popularny satyryk zbierał pieniądze na zmagającą się z nowotworem ukochaną Janię. Niejednokrotnie też w mediach można było przeczytać, że sytuacja finansowa Wójcika nie należy do najlepszych. Internautów zadziwił więc niedawny post jednej z inwestycji deweloperskich.

Internauci prędko zwrócili uwagę na fakt, że satyryk niedawno zmagał się ze sporymi problemami finansowymi, a teraz prawdopodobnie zakupił nowy nadmorski apartament. Co ciekawe, wówczas post z profilu firmy deweloperskiej został usunięty. W rozmowie z Plejadą Michał Wąsik, CFO Asset Investment, wyjaśnił, że Wójcik wcale nie zakupił inwestycji, a jedynie jest twarzą apartamentowców.

Pan Michał Wójcik został przez nas zatrudniony do promowania inwestycji. Zdjęcie, które było udostępnione w poście na Facebooku, przedstawia Pana Michała Wójcika podpisującego umowę o współpracy. Michał Wójcik nie kupił apartamentu. Podobne współprace we wcześniejszych latach nawiązywali deweloperzy z Kamilem Grosickim czy z Robertem Lewandowskim podczas promowania apartamentów. Jest to popularna praktyka – tłumaczy.