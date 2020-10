Córka Kasi Kowalskiej chwali się nowymi włosami i zdjęciami z chłopakiem: "LOVE" (FOTO)

Łasica 2 godz. temu zgłoś do moderacji 295 31 Odpowiedz

Ja zauważam u młodych ludzi częsta tendencję w dzisiejszych czasach do wyróżnienia się za wszelką cenę, do robienia wielu rzeczy "pod prąd" tylko po to aby zamanifestować swoją odmienność i oryginalność, co często kończy się uznaniem ich za dziwaków, lub niepoważnym traktowaniem, bo często wychodzi poprostu komicznie.