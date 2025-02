Milena z "Warsaw Shore" zabrała głos ws. partnerki zmarłego Jeza: "Jestem przy niej. Spotkała nas tragedia"

W niedzielę wieczorem stacja MTV potwierdziła smutne doniesienia o śmierci jednego z uczestników "Warsaw Shore" . Jeremiasz "Jez" Szmigiel odszedł w wieku 30 lat. Mężczyzna dołączył do obsady show w 2021 roku. Po raz ostatni na ekranie widzowie mogli oglądać go jesienią ubiegłego roku. Sądząc po materiałach publikowanych przez MTV w sieci, celebryta miał pojawić się również w 22. edycji.

Jeremiasz Szmigiel nie żyje. Co dzieje się z partnerką Jeza?

Oliwka jest cała i zdrowa. Jest nam ciężko, ale jestem przy niej. Nie brała udziału w żadnej strzelaninie. Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Jestem przy niej. (...) Nie piszcie i nie dzwońcie do Oliwki, tyczy się to znajomych, jak i obserwatorów. Błagam Was o to - czytamy.