Miley Cyrus wróciła do NAŁOGU w trakcie pandemii: "Przyznaję, NIE WYTRZYMAŁAM"

Miley Cyrus w ostatnich przeszła prawdziwą metamorfozę. Choć w show biznesie zaczynała jako przyjazna dla rodzin z dziećmi Hannah Montana, to przez lata wyrosła na jedną z naczelnych skandalistek. Co prawda, w pewnym momencie próbowała się ustatkować i spełnić w roli żony, jednak "dawna Miley" szybko dała o sobie znać.

Jak to zwykle bywa, rzeczywistość okazała się jednak dość brutalna. Teraz piosenkarka udzieliła nowego wywiadu w ramach programu New Music Daily, gdzie w rozmowie z Zanem Lowem przyznała, że nie udało jej się jednak wytrwać w tym postanowieniu . Okazało się bowiem, że w międzyczasie Miley zdążyła znów wrócić do alkoholu i rozpocząć kolejny okres trzeźwości, który na razie trwa dwa tygodnie.

No cóż, ja, podobnie jak wiele innych osób, w czasie pandemii wróciłam do dawnych nawyków. Nigdy nie próbowałabym nikomu wmawiać, że cały czas byłam trzeźwa. Nie byłam. Upadłam i zrozumiałam swój błąd. Teraz znów jestem trzeźwa od dwóch tygodni i nie mam sobie za złe tego, co się stało. (...) Nie ma sensu się na siebie złościć. Lepiej zapytać: "co się stało?" - stwierdziła.