Miliarder Józef Wojciechowski, prywatnie ukochany młodszej o 48 lat Patrycji Tuchlińskiej, narzeka: "W Polsce majętnych ludzi tak się NIE SZANUJE"

Eva 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

To nieprawda.Dlaczego podejście polaków jest stale umniejszane przez osoby które dorobiły się zagranicą.Jak najbardziej szanuję majętnych ludzi jednak róznica jest taka co każdy rozumie pod tym pojęciem.Natalia Siwiec wyskoczyła na mecz z dekoltem na wierzchu i posypały się propozycje za co mam ją szanować to nie jest ciężka praca otrzymywanie ubrań od znanych marek i pozowanie w nich.U nas połowa instagrama tak się dorabia i ma sie za majętne.Maffasion,jessika szafiarki ta sama historia.Szanować to mogę Świątek,Małysza,Lewego za ciezką pracę.Także nie wrzucaj Pan wszystkich do jednego wora.