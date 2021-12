Misiek Koterski zachwyca się efektami tureckiego PRZESZCZEPU WŁOSÓW: "Nerkę mam, organów nie sprzedali"

Mimo licznych wzlotów i upadków to właśnie Marceli Misiek zaufał na tyle, aby to ona towarzyszyła mu podczas ostatniej podróży do Stambułu. Miejsce wyprawy było nieprzypadkowe, jako że 41-latek zapragnął znów poczuć wiatr we włosach. W tym też celu przybył do obleganej przez celebrytów Turcji, aby chirurgicznie zagęścić swą czuprynę.