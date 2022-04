Młodzieżowa Natalia Siwiec lansuje się na Coachelli w kusej stylizacji (ZDJĘCIA)

To, że Natalia Siwiec wiedzie "światowe" życie, nie ulega żadnej wątpliwości. Wystarczy spojrzeć na jej instagramowy profil. Choć kalendarz celebrytki po brzegi zapełniony jest egzotycznymi podróżami, elitarnymi imprezami i eskapadami do modnych knajpek, pracowita Natalia zawsze znajduje czas, żeby skrupulatnie zrelacjonować kulisy swojej bajkowej rzeczywistości. Tylko pozazdrościć.

Odkąd Natalia Siwiec weszła w posiadanie rezydencji w Tulum, gwiazdę znacznie częściej można spotkać w okupowanej przez prominentów meksykańskiej miejscowości niż na łonie ojczyzny . W końcu "miss Euro 2012" znudziło się jednak wygrzewanie na plaży w Tulum i w ramach urozmaicenia codzienności udała się w rodzinnym gronie na wczasy do USA. Podróż do Stanów nie obyła się jednak bez kilku "niespodzianek".

Wakacyjna destynacja okazała się nieprzypadkowa. Jako zdeklarowana fanka modnych festiwali Siwiec nie mogła odpuścić sobie okupowanej przez gwiazdy z całego świata Coachelli, która właśnie dobiega końca. W sobotę 38-latka skusiła się, żeby zaprezentować obesrwatorom, jak mijają jej bajeczne wczasy w Kalifornii. Miłośniczka oryginalnych stylizacji naturalnie zadbała o to, żeby wpasować się w młodzieżowy klimat słynnej imprezy. Natka wystroiła się w kusy crop top i szorty, dopieszczając look plecioną narzutką i kowbojkami. Celebrytka nie odmówiła sobie też osobliwego makijażu i fantazyjnego nakrycia głowy. Niestety, wysiłki mamy Mii, żeby prezentować się jak rasowa festiwalowiczka, poszły koniec końców na marne. Na miejscu przyzwyczajona do temperatur w Tulum gwiazda zdała sobie sprawę, że jej ekstrawagancka stylówka nie była dobrym wyborem ze względu na wieczorny chłodek. Poirytowana i zziębnięta modelka była zmuszona wrócić z Mariuszem do domu.