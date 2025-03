Monika Brodka urodziła!

Monika Brodka należy do grona artystek, które niezbyt chętnie dzielą się swoją prywatnością w sieci. Instagram wokalistki głównie kojarzy się z postami związanymi z muzyką i życiem zawodowym. Od czasu do czasu Brodka zrobi wyjątek i opublikuje coś niezwiązanego z branżą artystyczną. Tak też było w przypadku ogłoszenia pierwszej ciąży. 6 grudnia 36-latka zapozowała topless i wyeksponowała ciążowe krągłości, dodając do postu opis:

Pod koniec stycznia z kolei artystka potwierdziła związek z Mikołajem Sygudą, publikując miłosne kadry na Instagramie. To właśnie on jest ojcem jej dziecka, które, jak informują media, kilka dni temu przyszło na świat. Choć piosenkarka póki co milczy w tym temacie, to w sieci pojawiły się już doniesienia, że została szczęśliwą mamą. Informacja ta została też przekazana w "Dzień dobry TVN".