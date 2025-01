Monika Chwajoł w żałobie. "Ostatnie dni i noce spędziłam na modlitwach o tatę i o cud"

Monika Chwajoł, znana z programu "Królowe życia", zyskała popularność jako celebrytka i influencerka. W mediach społecznościowych często dzieli się swoim luksusowym stylem życia, który jest możliwy dzięki sukcesowi rodzinnej firmy transportowej.

Chwajoł korzysta z medycyny estetycznej, aby utrzymywać młody wygląd, co niejednokrotnie podkreślała w swoich postach. Ostatnio wybrała się po raz kolejny do kliniki, by zafundować sobie "nową twarz".

Nie żyje ojciec Moniki Chwajoł

Na Instagramie Moniki Chwajoł w ostatnim czasie niezmiennie pojawiały się wpisy przepełnione pozytywną energią. Celebrytka cieszyła się kolejnym zabiegiem i była pełna nadziei na dobry nowy rok. Niestety, w tym samym czasie jej rodzina przechodziła ciężkie chwile.

Czasami szczęście jest szybko przydeptane przez tragedię. 8 stycznia przeszłam zabieg na twarz, a 9 stycznia opuściłam klinikę szczęśliwa, pełna nadziei. Wracając do domu, zrobiłam zdjęcia i nagrałam filmik, aby pokazać wam, że wszystko jest w porządku. Jednak życie napisało inny scenariusz - pisała Monika Chwajoł na Instagramie.

Ojciec Moniki Chwajoł na przestrzeni minionych dni walczył o życie, a bliscy modlili się o to, aby wrócił do siebie. Miał jeszcze wiele planów.

Ostatnie dni i noce spędziłam z siostrą na modlitwach o tatę i o cud. Był taki wesoły i szybki jak zawsze. Wierzyłyśmy, że się uda, bo przecież mieliśmy plany. Tata chciał zobaczyć wnuczki na studiach, marzył, że wnuczek kupi pierwsze mieszkanko, chciał odwiedzić mnie w USA, choć perspektywa długiego lotu go przerażała. Cieszył się, że wnuczka zdała prawo jazdy i żartowaliśmy, że będzie go wozić do kościoła. Nie dokończył gry w karty z siostrą.

Niestety, dziś tata Moniki Chwajoł odszedł. Celebrytka nie kryje smutku.

Życie jest jednak przewrotne i potrafi brutalnie sprowadzić człowieka na ziemię, kiedy zbyt bardzo się cieszymy. Wrócę do was, bo wiem, że będę musiała zająć czymś głowę, żeby nie myśleć o ostatnich dniach i o tej ogromnej stracie. Na ten moment proszę was o modlitwę za mojego Tatę, który dziś odszedł.

